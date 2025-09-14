ua en ru
Бербок не исключает отправку миротворцев ООН в Украину

Воскресенье 14 сентября 2025 11:02
Бербок не исключает отправку миротворцев ООН в Украину Фото: Анналена Бербок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине для обеспечения режима прекращения огня и послевоенного мира, если это поддержит большинство государств-членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Она подчеркнула, что миротворческие миссии "необходимы как никогда раньше, и не только учитывая европейский континент".

"Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны голубые каски, то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры", - подчеркнула Бербок.

Миротворцы ООН

Миротворцы ООН - это военнослужащие государств-членов, командированные для службы под командованием и контролем Организации Объединенных Наций. В то же время возможность такой миссии в Украине в значительной степени зависит от Москвы: развертывание "голубых касок" санкционирует Совет Безопасности ООН, а право вето России может заблокировать соответствующее решение.

Гарантии безопасности для Украины

18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой были гарантии безопасности для Украины. Союзники обсудили возможность ввести механизм, похожий на статью 5 НАТО, но вне рамок Альянса.

Во время переговоров Трамп подтвердил участие США в такой системе, одновременно подчеркнув, что основную ответственность должны взять на себя европейские партнеры. Он также исключил отправку американских военных в Украину.

Италия, в свою очередь, рассматривает отправку саперов для разминирования деоккупированных территорий и морской акватории.

