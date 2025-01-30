МИД Румынии подтвердил поддержку Украины после скандального заявления Джорджеску

Скандальное заявление Джорджеску

Напомним, ранее кандидат в президенты Румынии Калин Джорджеску заявил, что Украина якобы является "вымышленным государством".

По его словам, после заключения мирного договора "произойдет раздел территорий". И Румыния якобы должна вернуть территории, которые были частью Румынского Королевства.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий, реагируя на такие высказывания, подчеркнул, что это проявление крайнего неуважения к Украине и украинскому народу.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что такие пророссийские политики, как Джорджеску, ускоряют дискуссию о необходимости разделения РФ.

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