Кандидат в президенты Румынии замечтался о "разделении" Украины: в ЦПД отреагировали

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Калин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством". Он также высказал мнение, какие ее территории должны принадлежать Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania TV и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Что сказал Джорджеску

"Мир меняется. Изменятся границы. Кроме того, если границы изменятся, то где мы? Итак, у нас есть Северная Буковина, у нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш из бывшего Закарпатья, то, что осталось от венгров, Львов, который останется у поляков и Малороссия...", - заявил Джорджеску в интервью.

Кроме этого на вопрос, верит ли он в раздел территорий Украины после заключения мирного договора, Джорджеску заявил, что это обязательно будет, поскольку Украина, по его мнению, "вымышленное государство".

"Сто процентов так и будет. Что ж, у них нет другого выбора. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина - вымышленное государство. Украинская Советская Социалистическая Республика", - заявил он.

Кандидат в президенты Румынии считает, что его страна должна вернуть территории, которые были частью королевства. В то же время он заявил, что не хочет расширения территории, но воспользоваться случаем стоит.

Что говорят в ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что пророссийские политики, вроде румынского (Калин Джорджеску - ред.), которые начинают рассказывать о каком-то "разделении Украины" только ускоряют дискуссию о необходимости разделения России и успех национальных образований на территории нынешней РФ.

"Потому что агрессивная империя, которая языками других предлагает "разделение мира" не имеет доверия и только усиливает мысли и голоса тех, кто считает правильным поддержать создание национальных образований на пока еще территории самой России для уменьшения мировых угроз", - написал Коваленко.

Как из-за Джорджеску аннулировали президентские выборы в Румынии

На президентских выборах в ноябре 2024 года независимый кандидат Джорджеску неожиданно победил в первом туре, набрав 23%. Его считают ультраправым политиком с пророссийскими взглядами. Офис президента Румынии заявил о разведданных, указывающих на внешнее влияние на выборы.

Конституционный суд аннулировал результаты из-за информации о незаконном финансировании кампании и вероятном вмешательстве РФ. Разведка сообщила о скрытой кампании в TikTok, 85 000 кибератак и других гибридных действиях. Джорджеску нарушил избирательное законодательство, заявив о нулевых расходах, хотя только на TikTok-видео было потрачено 1 млн евро.