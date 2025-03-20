Кто едет в Саудовскую Аравию? Что известно о новой встрече США и РФ и звали ли Украину

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии запланирован очередной этап переговоров по войне в Украине. Делегации США, РФ и Украины будут обсуждать вопрос о частичном прекращении огня, но на отдельных встречах в двустороннем формате.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о новых переговорах в Саудовской Аравии.

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Когда состоятся переговоры

Саудовская Аравия 24 марта вновь будет принимать делегации США, России и Украины на переговорах по завершению войны. Однако это будет не трехсторонняя встреча. Штаты отдельно проведут переговоры с представителями Украины и с командой России.

Новый раунд переговоров с РФ и Украиной был анонсирован в Белом доме после телефонных разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным 18 марта и на следующий день – с Владимиром Зеленским.

Первоначально американская сторона не называла точной даты и места встречи. Спецпредставитель президента Стив Виткофф говорил, что переговоры пройдут в Джидде, а советник по нацбезопасности Майк Уолц заявлял, что делегации встретятся в Эр-Рияде.

Однако впоследствии в Кремле подтвердили встречу с представителями США, объявив, что она состоится 24 марта в Эр-Рияде.

Президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал на 24 марта переговоры украинской и американской команд в Саудовской Аравии, но не уточнил в каком городе. По словам главы государства, с россиянами делегация США встретится уже после этого. В то же время Зеленский допустил вариант, что переговоры с обеими сторонами будут проходить параллельно.

Следует отметить, прошлые переговоры США и РФ прошли 18 февраля в саудовском Эр-Рияде, а двусторонняя встреча украинской и американской делегации состоялась в Джидде 11 марта.

Главные темы и ожидания сторон

Переговоры в Саудовской Аравии будут посвящены вопросу частичного прекращения огня в Украине, который был согласован во время звонков Трампа Путину и Зеленскому. В частности, речь пойдет о прекращении атак на инфраструктурные объекты.

Напомним, США предложили сторонам идею полного прекращения огня на 30 дней, на которую Украина согласилась. В свою очередь в Кремле фактически отвергли это предложение. Во время разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом кремлевский диктатор Владимир Путин согласился только на прекращение ударов по объектам энергетики.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, обсуждение частичного прекращения огня является "шагом назад" в контексте завершения войны. Однако он подчеркнул, что Украина в партнерстве с американцами готова сделать шаг назад и говорить об этом.

Зеленский уточнил, что сейчас обсуждается полное прекращение атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру. Поэтому Украина на встрече в Саудовской Аравии передаст США список объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак РФ.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц анонсировал, что в новом раунде переговоров Штаты сосредоточатся на "имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России".

Со своей стороны в Кремле на предстоящей встрече хотят обсудить вопрос безопасности судоходства в Черном море и других вопросов "украинского урегулирования".

Спикер российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тему Черноморской инициативы Трамп и Путин затронули во время телефонного разговора 18 марта. По словам Пескова, Россия в свое время "выполнила все условия реализации Черноморской инициативы", но "условия России выполнены так и не были", поэтому эти нюансы важно будет обсудить на встрече в Саудовской Аравии.

Участники переговоров

В Государственном департаменте США сообщили, что на переговорах в Саудовской Аравии Штаты будут представлять "технические команды", а не основные участники делегации из прошлого раунда. Хотя это противоречит более раннему заявлению спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, что на переговоры отправятся госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц.

Украинская сторона также еще не объявила состав делегации, но президент Владимир Зеленский отметил, что переговоры пройдут на техническом уровне, поэтому будут присутствовать соответствующие специалисты.

"С нашей стороны точно будут военные, энергетики и люди, которые очень глубоко разбираются в портовой инфраструктуре и в другой гражданской инфраструктуре, то есть это технический уровень", – рассказал глава государства.

От России участие во встрече с Соединенными Штатами в этот раз будет принимать "экспертная команда" в составе руководителя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина и советника директора Федеральной службы безопасности Сергея Беседы (ранее возглавлял 5-е управление ФСБ, курирующее, в частности, международные связи).

При подготовке использовались заявления президента Украины Владимира Зеленского, публикации CNN, FoxNews, "РИА Новости".