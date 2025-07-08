С управлениями НАТО и недружественных стран: в МИД - новая структура
В Министерстве иностранных дел Украины вводят новую структуру. Приказ об этом подписали 7 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.
Как отметил глава ведомства, новая структура соответствует реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам.
Отныне в министерстве больше не будет департамента разоружения.
"Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре будет Департамент международной безопасности и обороны Украины", - подчеркнул Сибига.
Кроме того, в МИД создано отдельное управление НАТО. Ранее направления евроинтеграции и сотрудничества с Альянсом были объединены в одном департаменте. Теперь эти функции разделены: Департамент Европейского Союза будет заниматься вопросами вступления Украины в ЕС, а новое управление НАТО будет работать над усилением взаимодействия с Альянсом и приближением к членству.
Также в МИД появилось специализированное управление санкционной политики. Ранее вопросы санкций были распылены между различными подразделениями, теперь это направление будет централизованно координироваться - от усиления давления на агрессора до мониторинга соблюдения ограничений и противодействия их обходу.
Обновлено и региональное разделение: созданы первый и второй европейские департаменты, а также отдельные подразделения для стран Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии, Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки. Соединенные Штаты и Канада получили собственное управление, отделенное от латиноамериканского направления.
В министерстве также введена новая система распределения обязанностей среди заместителей министра. Теперь есть отдельные заместители по вопросам европейской политики, международной безопасности, глобальных вопросов и публичной дипломатии, а также цифровизации.
Еще одно важное изменение - появление управления, которое будет заниматься исключительно странами, враждебными к Украине. Среди них - Россия, Беларусь, Северная Корея и другие союзники Кремля. Главная задача этого подразделения - мониторинг угроз и формирование соответствующей политики без акцента на двусторонние отношения.
Внимание также уделено направлению Центральной Азии - для него создано отдельное управление. Кроме того, МИД формирует департамент экономической дипломатии и восстановления, который будет не только способствовать экспорту, но и координировать международную помощь на восстановление Украины.
Особая роль отводится работе с украинцами за рубежом - вместо управления зарубежного украинства теперь будет функционировать департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества.
В рамках новой структуры также будут действоватьдепартамент международного права и противодействия агрессии (будет отвечать за юридическое преследование России), обновленный департамент персонала (с акцентом на кадровое обновление), а также новые подразделения: отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.
Новые функции получат Украинский институт и Дипломатическая академия им. Г. Удовенко, которую планируют превратить в полноценное высшее учебное заведение.
Реформа структуры МИД, по словам Сибиги, стала ответом на вызовы военного времени и призвана сделать дипломатическую службу Украины более эффективной в условиях войны.
Что такое МИД
Министерство иностранных дел Украины (МИД) - это центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует внешнюю политику государства, защищает интересы Украины за рубежом и обеспечивает дипломатические связи с другими странами и международными организациями.
Напомним, недавно в МИД назвали две главные задачи для Украины на переговорах с россиянами.
Также в МИД заявили, что Украина не согласится ни на какие ограничения своей обороноспособности.
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