С управлениями НАТО и недружественных стран: в МИД - новая структура

В Министерстве иностранных дел Украины вводят новую структуру. Приказ об этом подписали 7 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.

Как отметил глава ведомства, новая структура соответствует реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам.

Отныне в министерстве больше не будет департамента разоружения.

"Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре будет Департамент международной безопасности и обороны Украины", - подчеркнул Сибига.

Кроме того, в МИД создано отдельное управление НАТО. Ранее направления евроинтеграции и сотрудничества с Альянсом были объединены в одном департаменте. Теперь эти функции разделены: Департамент Европейского Союза будет заниматься вопросами вступления Украины в ЕС, а новое управление НАТО будет работать над усилением взаимодействия с Альянсом и приближением к членству.

Также в МИД появилось специализированное управление санкционной политики. Ранее вопросы санкций были распылены между различными подразделениями, теперь это направление будет централизованно координироваться - от усиления давления на агрессора до мониторинга соблюдения ограничений и противодействия их обходу.

Обновлено и региональное разделение: созданы первый и второй европейские департаменты, а также отдельные подразделения для стран Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии, Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки. Соединенные Штаты и Канада получили собственное управление, отделенное от латиноамериканского направления.

В министерстве также введена новая система распределения обязанностей среди заместителей министра. Теперь есть отдельные заместители по вопросам европейской политики, международной безопасности, глобальных вопросов и публичной дипломатии, а также цифровизации.

Еще одно важное изменение - появление управления, которое будет заниматься исключительно странами, враждебными к Украине. Среди них - Россия, Беларусь, Северная Корея и другие союзники Кремля. Главная задача этого подразделения - мониторинг угроз и формирование соответствующей политики без акцента на двусторонние отношения.

Внимание также уделено направлению Центральной Азии - для него создано отдельное управление. Кроме того, МИД формирует департамент экономической дипломатии и восстановления, который будет не только способствовать экспорту, но и координировать международную помощь на восстановление Украины.

Особая роль отводится работе с украинцами за рубежом - вместо управления зарубежного украинства теперь будет функционировать департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества.

В рамках новой структуры также будут действоватьдепартамент международного права и противодействия агрессии (будет отвечать за юридическое преследование России), обновленный департамент персонала (с акцентом на кадровое обновление), а также новые подразделения: отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.

Новые функции получат Украинский институт и Дипломатическая академия им. Г. Удовенко, которую планируют превратить в полноценное высшее учебное заведение.

Реформа структуры МИД, по словам Сибиги, стала ответом на вызовы военного времени и призвана сделать дипломатическую службу Украины более эффективной в условиях войны.