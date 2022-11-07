В МИД резко ответили на скандальное заявление мэра одного из городов Латвии о войне в Украине

В МИД Украины отреагировали на скандальные заявления мэра латвийского города Даугавпилс Андрейсу Элксниньшу о войне в Украине. Там не удивлены, что партия этого чиновника по итогам последних выборов в Сейм оказалась на обочине политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Олега Николенко.
высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии.
Что сказал ?
Ранее мэр второго по размеру латвийского города Даугавпилса назвал Крым российским и уклонился от ответов на прямые вопросы о войне, которую развязала Россия против Украины.
Кроме того, на вопрос об ответственности России за убийства мирных граждан в Буче латвийский мэр с пророссийскими взглядами отметил: "За все случившееся ответственны и Россия, и Украина, и США".
Как известно, Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейм осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.
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