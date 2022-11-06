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Мэр одного из крупнейших городов Латвии оскандалился заявлением о Крыме и Буче

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Латвия, Воскресенье 06 ноября 2022 22:59
Мэр одного из крупнейших городов Латвии оскандалился заявлением о Крыме и Буче Фото: мэр латвийского Даугавпилса отличился пророссийской позицией (flickr.com/saeima)
Автор: Татьяна Зарембо

Мэр второго по размеру латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал Крым российским и уклонился от ответов на прямые вопросы о войне, которую развязала Россия против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийский портал Delfi.

Элксниньша несколько раз переспрашивали, что он может сказать о победе Украины и поражении России, на что он несколько раз отвечал, что в войне не будет победителей и это человеческая трагедия.

"В Украине война - это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно", – единственное, что он смог ответить на просьбу назвать, кто является агрессором в этой войне.

Относительно принадлежности Крыма мэр Даугавпилса ответил, что Крым является частью Российской Федерации. И даже после замечания, что почти все международное сообщество не признало оккупацию полуострова, он заметил, что это так, но невозможно разделять факты, что Крым включили в состав РФ и что весь мир продолжал после этого сотрудничать с Россией.

На вопрос об ответственности России за убийства мирных граждан в Буче латвийский мэр с пророссийскими взглядами отметил: за все случившееся ответственны и Россия, и Украина, и США.

"За эту ситуацию отвечают все, прежде всего дипломаты - потому что когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Поэтому в этой ситуации надо говорить о проигрыше дипломатии", - отметил мэр на просьбу объяснить, почему он считает жертву агрессии Украину тоже ответственной.

Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейм осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.

Напомним, что Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

В Латвии отреагировали на заявления оккупантов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" назначить дату проведения "референдума" о вхождении в состав России.

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