висловлювання цього маргінального діяча не відображають ні офіційну позицію дружньої Латвії, ні поглядів абсолютної більшості латвійців, які не тільки щиро співчувають, а й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії.

Що сказав ?

Раніше мер другого за розміром латвійського міста Даугавпілса назвав Крим російським та ухилився від відповідей на прямі питання про війну, яку розв'язала Росія проти України.

Крім того, на питання про відповідальність Росії за вбивства мирних громадян у Бучі латвійський мер із проросійськими поглядами зазначив: "За все, що трапилося, відповідальні і Росія, і Україна, і США".

Як відомо, Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії Saskaņa (Згода), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії і лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року не змогла подолати 5% бар'єр.

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