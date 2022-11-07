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В МИД резко ответили на скандальное заявление мэра одного из городов Латвии о войне в Украине

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Понедельник 07 ноября 2022 10:23
В МИД резко ответили на скандальное заявление мэра одного из городов Латвии о войне в Украине Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В МИД Украины отреагировали на скандальные заявления мэра латвийского города Даугавпилс Андрейсу Элксниньшу о войне в Украине. Там не удивлены, что партия этого чиновника по итогам последних выборов в Сейм оказалась на обочине политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Олега Николенко.

"Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления России в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии", - написал он.

При этом Николенко добавил, что высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Что сказал Элксниньш?

Ранее мэр второго по размеру латвийского города Даугавпилса назвал Крым российским и уклонился от ответов на прямые вопросы о войне, которую развязала Россия против Украины.

Кроме того, на вопрос об ответственности России за убийства мирных граждан в Буче латвийский мэр с пророссийскими взглядами отметил: "За все случившееся ответственны и Россия, и Украина, и США".

Как известно, Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейм осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.

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