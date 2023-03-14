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В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки "на прежних условиях"

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Украина, Вторник 14 марта 2023 10:28
В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки "на прежних условиях" Фото: в России заявили о продлении зерновой сделки 14 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 14 марта, в МИД РФ заявили, что зерновая сделка продлена на прежних условиях.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Наш заместитель министра, который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер",- сказал он.

По его словам, подтвержден ее пакетный характер и Россия якобы "будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись".

Напомним, ранее стало известно, что 13 марта, в Женеве прошли переговоры России и ООН по продлению зерновой сделки.

Позже заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что его страна готова продлить зерновую сделку, но только на 60 дней.

При этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что позиция России по продлению зерновой сделки только на 60 дней не соответствует ее соглашению с Турцией и ООН.

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