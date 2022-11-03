МИД - Путину на заявление о "гарантиях" по зерну: никаких новых обязательств мы не брали

Так, Николенко ответил на заявление Путина тремя важными пунктами:

Украина не использовала и не планировала использовать "зерновой коридор" в военных целях. Украинская сторона четко соблюдает положения "зернового соглашения". Никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало.

"Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновому маршруту опасности", - подчеркнул спикер МИД.

Он отметил, что Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок ", - обратил внимание Николенко.

По его словам, возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат.

"Мы благодарны ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - добавил Николенко.

Предыстория

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