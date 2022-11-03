МИД - Путину на заявление о "гарантиях" по зерну: никаких новых обязательств мы не брали

Президент РФ Владимир Путин заявляет о разблокировании "зернового соглашения" якобы после предоставления Украиной "гарантий". Однако наша страна никаких новых обязательств не брала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.
Так, Николенко ответил на заявление Путина тремя важными пунктами:
"Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновому маршруту опасности", - подчеркнул спикер МИД.
Он отметил, что Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.
"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок ", - обратил внимание Николенко.
По его словам, возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат.
"Мы благодарны ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - добавил Николенко.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.