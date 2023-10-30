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В МИД прокомментировали обвинения РФ в причастности Украины к событию в Махачкале

Фото: представитель МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россия пытается обвинить Украину в причастности к происходящему в Махачкале в Дагестане. Однако они отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Николенко отметил, что угрозы разделаться с евреями - это следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам.

В частности, недавно российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями.

"Обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую. Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где угодно в мире", - написал Николенко. .

Погром в Махачкале

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю все труднее будет создавать для избирателей иллюзию того, что РФ – религиозно-толерантная страна.

Больше о ситуации в Махачкале и антиизраильских погромах - читайте в материале РБК-Украина.

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