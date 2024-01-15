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В МИД Польши допускают вероятность новой волны беженцев из Украины

Фото: в МИД Польши допускают вероятность новой волны беженцев из Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В польском МИД призвали готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Анджея Шейна в интервью Rzeczpospolita.

"Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к устранению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в частности, женщины и дети", - сказал Шейна.

Он добавил, что польское общество должно быть к этому готово.

Помощь Украине от Польши

Польша стала активно помогать Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также - политические.

Так, Польша приняла у себя более миллиона беженцев из Украины. По данным пограничников, по состоянию на 1 января 2024 года более 18 миллионов человек въехали в Польшу из Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Также Варшава лидирует в призывах к партнерам по НАТО направить Украине больше помощи с вооружением.

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