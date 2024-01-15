У МЗС Польщі припускають ймовірність нової хвилі біженців з України

У польському МЗС закликали готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Польщі Анджея Шейна в інтерв'ю Rzeczpospolita.
"Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти", - сказав Шейна.
Він додав, що польське суспільство має бути до цього готовим.
Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.
Так, Польща прийняла понад мільйон біженців з України. За даними прикордонників, станом на 1 січня 2024 року понад 18 мільйонів людей в'їхали до Польщі з України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.
Також Варшава лідирує у закликах до партнерів по НАТО направити Україні більше допомоги з озброєнням.
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