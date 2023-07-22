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МИД Польши после вызова посла РФ: вскоре провокаций со стороны Кремля будет больше

Новина українською →
Суббота 22 июля 2023 19:11
МИД Польши после вызова посла РФ: вскоре провокаций со стороны Кремля будет больше Фото: в МИД Польши вызвали посла РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Посол России Сергей Андреев был срочно вызван в МИД Польши в связи с провокационными заявлениями российского диктатора Владимира Путина. Послу объяснили, что границы между странами нерушимы и Польша выступает против попыток их пересмотра.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WNP.

По его словам, встреча в МИД с российским послом длилась очень короткое время и что дипломат был очень расстроен во время встречи, а его отношение было недружелюбным. При этом манера поведения российского посла не соответствовала правилам дипломатического протокола.

Яблонский отметил, что это не первая подобная ситуация и что поведение посла отражает отношение страны, которую он представляет. Он заявил, что поведение Андреева свидетельствует о том, что Россия не намерена добиваться каких-либо целей дипломатическими средствами.

"Подобное провокационное поведение с российской стороны продолжается уже несколько месяцев, поэтому мы ожидаем, что эта политика продолжится, и в ближайшем будущем провокаций будет больше, поскольку Россия наблюдает за ситуацией в Польше", - подчеркнул польский дипломат.

Он добавил, что во многих странах мира Россия пыталась повлиять на исход выборов с помощью дезинформации.

"Польша также не свободна от таких действий, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы мы будем иметь значительную интенсивность российской дезинформации". - заявил замглавы МИД.

Он заверил, что польское правительство "готово к этой ситуации, и действия будут предприниматься на постоянной основе, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация".

Заявления Путина о Польше

Накануне российский диктатор заявил, что Польша "должна поблагодарить СССР за восстановление независимости", поскольку диктатор Йосиф Сталин "отдал ей в подарок" западные земли.

Также глава Кремля намекнул, что Польша якобы хочет напасть на Беларусь и накапливает силы на границе.

Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин отреагировал на такие вбросы Путина. По его словам, "жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторил ложь о Польше".

Он отметил, что диктатор попытался использовать исторический ревизионизм для распространении лжи о Польше.

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