МЗС Польщі після виклику посла РФ: незабаром провокацій з боку Кремля буде більше

Посла Росії Сергія Андрєєва терміново викликали в МЗС Польщі у зв'язку з провокаційними заявами російського диктатора Володимира Путіна. Послу пояснили, що кордони між країнами непорушні і Польща виступає проти спроб їх перегляду.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WNP .

За його словами, зустріч у МЗС із російським послом тривала дуже короткий час і що дипломат був дуже засмучений під час зустрічі, а його ставлення було недружнім. При цьому манера поведінки російського посла не відповідала правилам дипломатичного протоколу.

Яблонський зазначив, що це не перша подібна ситуація і що поведінка посла відображає ставлення країни, яку він представляє. Він заявив, що поведінка Андрєєва свідчить про те, що Росія не має наміру домагатися будь-яких цілей дипломатичними засобами.

"Подібна провокаційна поведінка з російського боку триває вже кілька місяців, тому ми очікуємо, що ця політика продовжиться, і в найближчому майбутньому провокацій буде більше, оскільки Росія спостерігає за ситуацією в Польщі", - підкреслив польський дипломат.

Він додав, що в багатьох країнах світу Росія намагалася вплинути на результат виборів за допомогою дезінформації.

"Польща також не вільна від таких дій, тому ми очікуємо, що в найближчі місяці ми матимемо значну інтенсивність російської дезінформації". - заявив заступник глави МЗС.

Він запевнив, що польський уряд "готовий до цієї ситуації, і дії вживатимуться на постійній основі, залежно від того, як розвиватиметься ситуація".

Заяви Путіна про Польщу

Напередодні російський диктатор заявив, що Польща "має подякувати СРСР за відновлення незалежності", оскільки диктатор Йосип Сталін "віддав їй у подарунок" західні землі.

Також глава Кремля натякнув, що Польща нібито хоче напасти на Білорусь та накопичує сили на кордоні.

Уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін відреагував на такі вкидання Путіна. За його словами, "жалюгідний зануда з Кремля вкотре повторив брехню про Польщу".

Він зазначив, що диктатор спробував використати історичний ревізіонізм для поширення брехні про Польщу.

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