В саммите Крымской платформы примет участие Нэнси Пелоси
В саммите Крымской платформы, который пройдет 24-25 октября, примет участие конгрессмен Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.
Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Более 30 спикеров парламентов и руководителей межпарламентских объединений и ассамблей подтвердили свое участие в первом парламентском саммите международной "Крымской платформы". Встреча Крымской платформы пройдет в Загребе, Хорватия.
Крымская платформа – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма.
Напомним, что ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал первый парламентский саммит Международной Крымской платформы и заявил, что он пройдет в Хорватии.
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