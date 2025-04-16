МИД - Орбану: двусторонние споры не повод тормозить вступление Украины в ЕС

Нерешенные проблемные вопросы между Будапештом и Киевом не могут быть причиной для затягивания вступления Украины в Евросоюз.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Тихий подтвердил, что Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

"Считаем, что блокировать процесс не только украинских переговоров о вступлении в ЕС, а в целом процесс расширения Евросоюза, неприемлемо, нецелесообразно и стратегически безрассудно. Потому что ЕС должен расширяться и переговоры должны двигаться вперед. Это укрепит ЕС, а не ослабит его", - добавил он.

По словам спикера МИД, Украина готова конструктивно решать любые двусторонние вопросы с Венгрией, чем сейчас и занимается. В прошлом удалось решить много вопросов и остальные проблемы тоже удастся решить.

"Но этот двусторонний процесс не должен становиться частью блокирования каких-либо более стратегических глобальных вещей, тем более когда их поддерживают можно сказать все государства Европейского Союза", - отметил Тихий.

Он подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз отвечает "самым лучшим интересам самой Венгрии и венгерского национального меньшинства в Украине". Нацменьшинство уже обращалось к руководству Венгрии с призывом не блокировать вступление Украины в ЕС.

"Мы продолжаем эту активную работу. Она, поверьте, действительно интенсивно идет в кулуарах. Мы не выносим большинство из нее наружу, потому что для некоторых процессов нужна так называемая тихая дипломатия", - рассказал спикер МИД.