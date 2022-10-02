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В МИД Германии вызвали посла России из-за попыток аннексии украинских территорий, - СМИ

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Берлин, Воскресенье 02 октября 2022 21:47
В МИД Германии вызвали посла России из-за попыток аннексии украинских территорий, - СМИ Фото: в МИД Германии вызвали посла России из-за попыток аннексии украинских территорий (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 2 октября, в Министерство иностранных дел Германии вызвали посла России Сергея Нечаева после проведения псевдореферендумов, которые РФ организовала на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным издания, причиной вызова российского посла в МИД стало объявление президентом РФ Владимиром Путиным аннексии территорий Украины.

При этом отмечается, что в ведомстве ждут "незамедлительного визита российского дипломата".

Напомним, 30 сентября Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины.

Также мы писали, что 2 октября Конституционный суд России одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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