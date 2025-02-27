В МИД назвали задачу нового посла Украины в Венгрии

По словам Тихого, в Украине возлагают большие надежды на работу посла Шандора в Венгрии. Он уже вручил верительные грамоты.

"Убеждены, что его жизненная позиция, принципиальная позиция как человека позволит эти отношения развить", - отметил спикер МИД.

Тихий напомнил, что все обращают внимание на громкие заголовки и заявления угорских политиков, а также украинскую реакцию на такие заявления. Но отношения Украины и Венгрии должны развиваться в дружественной атмосфере.

"Мы две соседние страны в Центральной Европе, которые нуждаются друг в друге. Я в этом глубоко убежден и поэтому на плечах ставшего послом в Венгрии Федора Шандора именно развитие этих двусторонних отношений", - уточнил он.

По словам спикера МИД, в прошлом году в украинско-угорских отношениях были и позитивные вещи: открытие двуязычных украинско-венгерских школ в Будапеште, развитие пограничной инфраструктуры, визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.

"Конечно, имея там посла, функционально это (развивать отношения - ред.) делать будет легче, чем когда там не было посла. Хотя, могу сказать, что работавшая там команда посольства была очень профессиональная. И даже пока посла не было, а это было достаточно долго, украинские дипломаты достаточно эффективно справлялись с возложенными на них задачами", - добавил он.