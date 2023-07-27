МИД Литвы призвал ужесточить новые санкции против Беларуси

После утверждения Европейским союзом новых санкций против Беларуси, они должны быть ужесточены.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"После годичного перерыва были утверждены новые санкции против Беларуси - произошло то, что давно должно было произойти. Беларусь поддерживает российскую агрессию в Украине, ситуация с правами человека продолжает ухудшаться, а территория Беларуси используется для обхода санкций против России", - заявил он.

Министр добавил, что новый пакет европейских санкций вводит новые ограничения на товары двойного назначения. По его словам, санкции против авиационных запчастей помогут предотвратить "появление таких товаров на поле боя", а также бороться с обходом санкций против России через Беларусь.

"Однако мы не можем сидеть, сложа руки, - остальная часть санкционного пакета должна быть принята немедленно. Надеюсь, нам не придется ждать этого также долго", - подчеркнул Ландсбергис.

Санкции против Беларуси

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси. Поскольку некоторые европейские страны хотели снять уже введенные ограничения, в частности касающиеся калийных удобрений.

18 июля стало известно, что Европейский союз все же введет новые санкции против Беларуси, которые не могли принять с января.

При этом накануне послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против Беларуси, который включает в себя ограничения против авиации и товаров двойного назначения.

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