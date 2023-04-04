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МИД Литвы о планах России разместить ядерное оружие в Беларуси: это не просто риторика

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Заявления российского диктатора Владимира Путина о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси следует воспринимать серьезно. Поэтому на саммите НАТО в Вильнюсе должен быть дан очень четкий сигнал об укреплении стран Балтии.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Это не просто риторика. Прежде всего, я думаю, не должно остаться незамеченным, что время, когда они должны привезти оружие, - это июль. Что еще произойдет в июле - это Вильнюсский саммит НАТО. Я думаю, что они хотят, чтобы все лидеры свободного мира собрались в Вильнюсе. Всего в нескольких километрах от него они будут тащить старые ракеты. Так что это определенно сигнал для нас", - заявил он.

Министр отметил, что ядерное оружие прибывает в Калининград уже некоторое время. Однако Ландсбергис подчеркнул, что нынешняя обстановка в Беларуси меняет ситуацию в сфере безопасности, и поэтому позиция НАТО на саммите в Вильнюсе должна быть очень четкой.

"Мы находимся в условиях, когда ядерное оружие - это почти реальность. Но, с другой стороны, то, что мы видим, происходит в Беларуси, является чрезвычайно серьезным. Мы должны показать всем, кто говорит о ядерных ракетах, о ядерном оружии, что НАТО относится к этому серьезно и будем укреплять три маленьких государства, которые граничат с агрессорами на востоке и Балтийским морем на западе", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о намерении России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, готов договориться с Путиным о размещении ядерного оружия в РБ "если это понадобится Минску".

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