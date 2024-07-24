Китай может отказаться от собственного "мирного плана" в пользу бразильского, - политолог
Китай может частично отказаться от своего "мирного плана" в пользу разработанного совместно с Бразилией.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
В феврале 2023 года появились 12 предложений китайского "мирного плана", которые в общих чертах призывают к прекращению огня, но не содержат конкретных шагов.
В мае после встречи Ван И с советником президента Бразилии Селсу Аморимом был опубликован еще один документ - шестипунктный консенсус.
Что предполагает документ
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Во-первых, документ предлагает соблюдать три принципа деэскалации, а именно избегать провокаций, расширения зон боевых действий и обострения на фронте.
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Во-вторых, диалог и переговоры представлены как единственный способ выхода из военного конфликта.
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В-третьих, Китай и Бразилия поддержали международную мирную конференцию, которую признают "как Россия, так и Украина". Такая конференция должна состояться с участием РФ и с "честным обсуждением всех мирных планов".
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Четвертый пункт касается гуманитарной помощи, защиты мирных жителей и запрещения обстрелов гражданских объектов.
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Пятый - неприемлемости использования ядерного, химического и биологического оружия, нападений на атомные станции.
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В шестом содержится призыв противостоять разделению мира на изолированные группы.
"Возможно, появится еще какая-то дополнительная информация. Поскольку сохраняется интрига по анонсированной в мае инициативе Китая и Бразилии провести отдельную мирную конференцию с Украиной и Россией. Идея есть, но когда, на каких условиях и в каком формате, не известно. Возможно, Китай предложит Украине принять участие в ней", - предполагает Фесенко.
Так или иначе, обе стороны пытаются найти точки соприкосновения. Полного совпадения по теме мирных переговоров не будет, потому что позиции разнятся существенно. Однако, по мнению Фесенко, Украина и Китай к ним готовы, по крайней мере, на словах.
Напомним, мы сообщали, что Ван I пригласил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Китай. Глава МИД ответил по приглашению и вчера, 23 июля, приехал в Пекин.
В ходе встречи коллеги должны обсудить вопросы войны РФ против Украины, а также двусторонние отношения.
Детальнее о визите, китайских мирных инициативах и о том, стоит ли рассчитывать на то, что визит станет прорывным, - в материале РБК-Украина.
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