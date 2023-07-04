В МИД Китая призвали к более тесному сотрудничеству с Японией и Южной Кореей

Ван И говорил об усилиях по активизации сотрудничества между тремя соседями на форуме, организованном Секретариатом трехстороннего сотрудничества – органом, созданным по соглашению между Пекином, Сеулом и Токио.

Ван И также призвал страны "воспитывать чувство стратегической автономии, поддерживать региональное единство и стабильность, сопротивляться возвращению менталитета времен холодной войны и быть свободными от принуждения запугивания и доминирования".

Хотя Ван И в своем выступлении воздержался от упоминания Соединенных Штатов, он сказал, что некоторые крупные страны за пределами региона пытались заменить единство разделением в поисках географических выгод.

"Если этой тенденции будет позволено развиваться, это не только серьезно помешает нормальному развитию трехстороннего сотрудничества, но и усилит напряженность и конфронтацию в регионе", - добавил он.

На мероприятии в городе Циндао Ван И также призвал к ускорению переговоров о зонах свободной торговли между тремя странами.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и глава МИД Японии Хаяси Есимаса выступили на мероприятии по видеосвязи.

Переговоры Ван И с Украиной и РФ

Напомним, что Ван И в прошлом году принял участие в Мюнхенской конференции безопасности, в рамках которой провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Вскоре после этого китайский дипломат прибыл в Москву для переговоров по возможному мирному плану для Украины, который анонсировали ранее. В то же время, по данным СМИ, целью визита Ван И в РФ было повышение роли Пекина в урегулировании войны в Украине.

Также ранее советник Си Цзиньпина посетил Европу. Он побывал в Италии и Франции, где встретился с министрами иностранных дел.