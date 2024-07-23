В МИД Китая рассказали, что хотят обсудить с Кулебой во время его визита
В ходе визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай Пекин планирует обсудить с ним двустороннее сотрудничество между странами и не только.
Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.
"Во время визита министра иностранных дел Украины Кулебы в Китай министр иностранных дел Ван И проведет с ним переговоры, в ходе которых обменяется мнениями о реализации консенсуса между главами государств, продвижении китайско-украинского сотрудничества и вопросах, представляющих взаимный интерес для обеих сторон", - отметила Мао Нин.
Также она добавила, что в вопросе "украинского кризиса" Китай всегда поддерживал поиск дипломатического решения путем прекращения огня и боевых действий.
По словам представительницы МИД, Китай продолжит стоять "на стороне мира и диалога", а также будет поддерживать междунардное сообщество в совместной работе по поиску практического и осуществимого политического решения "кризиса".
Что предшествовало
Напомним, вчера, 22 июля, стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с 23 по 25 июля посетит Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
Как отмечали в украинском МИД, главная цель такого визита - поиск возможностей для прекращения войны между Украиной и Россией и обсуждение возможной роли Китая в таком вопросе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.