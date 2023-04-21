ua ru
Пт, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В МИД Китая назвали обе стороны Тайваньского залива своими

Новина українською →
Пятница 21 апреля 2023 07:06
В МИД Китая назвали обе стороны Тайваньского залива своими Фото: Китай назвал Тайвань своей территорией (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что территория по обе стороны Тайваньского залива принадлежит его стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что в последнее время распространяется "абсурдная логика", обвиняющая Китай в нарушении статус-кво и стабильности в Тайваньском заливе.

"Такая логика абсурдна, а вывод опасен", - сказал Цинь.

Также, по его словам, "справедливые люди" могут видеть, кто занимается "гегемонскими издевательствами и высокомерными практиками".

"Это не материковый Китай, а выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы Тайваня и горстка стран, пытающихся нарушить статус-кво. Те, кто играет с огнем на Тайване, в конце концов заботятся", - заявил он.

Напомним, Китай начал "боевое патрулирование" на фоне визита президентки Тайваня в США, а по возвращении развернул военные учения.

В Минобороны Китая заявили, что завершили обучение вокруг острова 10 апреля, а военные отработали оцепление Тайваня и тренировались наносить удары.

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, готовится к войне, проводя подобные учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань Китай
NEWS
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны