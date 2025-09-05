МИД о китайских компонентах в дронах РФ: верить в заявленную позицию Пекина все сложнее

После того, как Украина обнаруживает в российских дронах китайские компоненты, верить в то, что Пекин не поддерживает войну, а выступает за мир, становится все сложнее.
Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.
"Итак, мы знаем об этих фактах (китайские компоненты в дронах РФ - ред.). Мы благодарны журналистам, которые расследуют такие факты и разоблачают их. Поэтому мы эти факты о них заявляем. Мы не будем молчать об этих фактах, как страна в войне. Мы имеем на это право", - сказал Тихий.
По его словам, если Китай "много раз говорил, что не поддерживает РФ, не поддерживает войну, выступает за мир, не подливает масла в огонь, то стоит придерживаться этой позиции в реальности".
"Потому что каждый раз, когда мы находим компоненты в российском дроне, который произвели в Китае, когда в плен к Силам обороны попадают граждане Китая, когда мы видим такие расследования от журналистов, то верить в то, что эта позиция соответствует реальному положению дел Пекину все сложнее, и сложнее", - отметил спикер.
Напомним, по данным The Telegraph, китайские компании поставили российским фирмам, находящимся под санкциями, деталей и материалов на сумму не менее 55 млн евро с 2023 по 2024 год.
Около четверти этой суммы - 12,5 млн евро - пошли на предприятия, выпускающие иранские дроны Shahed на особой экономической зоне в Алабуге.
В экспортируемых из Китая товарах - двигатели для самолетов, микрочипы, металлические сплавы, объективы камер, стекловолокно, связующие для стекловолокна и углеродные нити - все необходимые компоненты для производства дронов.
Было выявлено 97 китайских поставщиков.
Китай официально декларирует нейтралитет, но поставки компонентов свидетельствуют о тесном военном сотрудничестве с Россией. Украинские военные находят китайские детали на сбитых российских дронах. Один из украинских пилотов отметил: "У нас постоянно появляются платы и чипы, которые явно из Китая, с китайскими надписями".