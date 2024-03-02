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В МИД Франции сделали заявление по поводу якобы конфликта между Макроном и Шольцем

Фото: Стефан Сежурне, глава МИД Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Между Францией и Германией нет разногласий по поводу войны России против Украины. Париж согласен с Берлином по 80% вопросов.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Так, Сежурне отреагировал на слухи о якобы конфликте между французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом по вопросам, связанным с войной в Украине.

"Не существует франко-германского противостояния, мы согласны по 80% вопросов", - отметил он.

Французский министр добавил, что поддержка Украины - это общая цель как Парижа, так и Берлина, хотя они и имеют "разную степень обязательств", в том числе по поводу поставок ракет.

"Это экзистенциальный вопрос. Украина оказалась в центре предвыборных дебатов, потому что на самом деле существуют разногласия в позициях по этому вопросу. Я бы хотел, чтобы это было не так, и чтобы существовал широкий консенсус вне партийных разногласий", - подчеркнул Сежурне.

Слухи о конфликте Макрона с Шольцем

Вчера американское издание Bloomberg рассказало о якобы конфликте между лидерами Франции и Германии. В частности, по данным издания, это проявилось в одном из выступлений Макрона, во время которого тот, намекая на Германию, упрекнул союзников, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки".

То, что Шольц с Макроном не ладят, признали в разговоре с Bloomberg и близкие помощники немецкого канцлера. Там Макрона воспринимают как монархического деятеля, умеющего только выдавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

Напряжение между канцлером Германии и президентом Франции вызывает беспокойство среди немецких социал-демократов. Так, в партии Шольца предупредили, что такой спор опасен для Украины.

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ФранцияЭммануэль МакронОлаф Шольц