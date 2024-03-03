МИД Франции об отправке войск в Украину: было бы серьезной ошибкой исключить обсуждение

"Борьба украинцев - это также и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистические фантазии Владимира Путина явно не ограничиваются Украиной", - сказал министр-делегат.

Барро напомнил о встрече Макрона с лидерами государств ЕС, которая, по его словам, продемонстрировала единство и решительность этих стран делать больше, лучше и иначе для удовлетворения потребностей украинского сопротивления.

"Было бы серьезной ошибкой исключить обсуждение наших возможностей. Было бы преступно поддаться духу капитуляции. Наша твердость перед лицом Путина является залогом нашей безопасности", - подчеркнул он.

Макрон и отправка войск в Украину

Несколько дней назад, после встречи с лидерами государств ЕС, Макрон не исключил отправку натовских войск для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

Однако есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских бойцов вдали от фронта

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