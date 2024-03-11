МИД Франции о помощи Украине: Мы должны говорить с Россией на том же языке баланса сил

Франция и другие страны-партнеры должны быть крепки в своей помощи Украине, которая отражает широкомасштабную военную агрессию со стороны России. Наращивание поддержки Запада для Киева станет сигналом Кремлю, поскольку Москва воспринимает только "язык баланса сил".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне в интервью La Tribune du dimanche .

По словам французского чиновника, со стороны Парижа "никогда не было двусмысленности по отношению к России".

"В Вильнюсе (на встрече в пятницу с министром иностранных дел Литвы - ред.) ожидали подвести итоги со странами Балтии, но также и с моим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы мы могли вместе услышать его ожидания и потребности", - отметил он.

Сежурне рассказал, что страны Балтии "являются наиболее уязвимыми", и их беспокойство "возрастает из-за возникновения неопределенности, особенно связанной с американскими выборами".

"Отсюда наше желание создать всплеск мобилизации и поддержки Украины. Необходимо было добавить эту стратегическую двусмысленность по отношению к России, чтобы направить мощный сигнал, показывающий, что мы останемся едиными", - подчеркнул глава МИД Франции.

Он напомнил, что по состоянию на сегодняшний день уже семь стран, в том числе Франция, подписали с Украиной двусторонние соглашения по безопасности, и еще 25 государств "находятся в процессе этого".

"Существует определенная форма единства в том, что на самом деле после двух лет конфликта Россия становится все более агрессивной по отношению к нам. А на фронте есть беспокойство как долгосрочной поддержкой, так и способностью Украины выстоять", - сказал Сежурное и подчеркнул, что РФ "не должна и не может победить".

Также он в интервью высказался по поводу вопроса потенциальной отправки западных войск в Украину, теоретическую возможность чего недавно озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Вопрос состоит в том, сможем ли мы заставить Россию прекратить войну иначе, чем максимальной поддержкой Украины. История дает нам несколько примеров безысходности стратегий отступления и слабости. Те, кто в мае 1939 года не хотел умирать за Данциг, только подбадривали Гитлера. Если я думаю, что история не повторяется, мы не должны повторять ошибки истории", - сказал глава МИД Франции.

По его убеждению, государства Запада перед лицом агрессии РФ, которую министр назвал "экспансионистской и империалистической страной", не могут позволить себе "сделать шаг в сторону".

"Я считаю, что это дало бы ему возможность воспользоваться этим, чтобы двигаться вперед. Мы должны говорить на том же языке, что и Россия - языке баланса сил. Мы очень наивны, думая, что должны устанавливать собственные правила, когда именно Россия нарушает международное право и пытается навязать внешнюю политику европейских стран", - подчеркнул Сежурное.

Министр добавил, что в контексте продолжающейся агрессии Москвы "противостоять России означает защищать французов и мир - это настоящий патриотизм".

Идея Макрона о войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время у НАТО отсутствует консенсус по этому вопросу. Кроме того, недавно французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.

Отметим, что ряд стран НАТО уже публично выступили против такой идеи, хотя некоторые, например страны Балтики, поддержали ее. Кроме того, издание Politico считает, что Франция собирает коалицию стран, готовых отправить свои войска в Украину.

Польша сначала тоже выступила против присутствия войск НАТО в Украине, но позже смягчила свою позицию. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на днях удивил заявлением о присутствии военных из стран НАТО в Украине.