В МИД Финляндии прокомментировали "окно возможностей" для Украины в войне

Ближайшее "окно возможностей" для Украины - это вывод российских войск с ее территории.

Об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен рассказала в интервью РБК-Украина .

"Россия, конечно, может закончить эту войну в любое время, выведя все свои войска из Украины. Поэтому, я думаю, это ближайшее "окно возможностей". Если мы смотрим на это объективно сейчас, то не нам решать, когда оно придет", - сказала Валтонен.

По ее словам, украинская формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским, является хорошей основой для окончания войны, и Финляндия поддерживает ее.

"И, конечно, если можно будет однажды организовать мирный саммит, то мы, конечно, стоим на стороне Украины и готовы оказать всю возможную поддержку. Но такое событие также должно быть очень хорошо организовано и спланировано. И, конечно, весь Запад стоит на стороне Украины", - добавила министр.

Заявление президента Чехии о "окне возможностей" для Украины

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что "окно возможностей" Украины для достижения военного прогресса на поле боя якобы "закроется до конца этого года".

К тому же, по его мнению, в следующем году также снизится готовность массово поддерживать Украину большим количеством оружия.

По словам Павела, это станет отправной точкой для начала переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на его заявление, отметив, что все лидеры стран НАТО заверили, что будут продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

А министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что "окно возможностей" для Украины не закроется до победы.