У МЗС Фінляндії прокоментували "вікно можливостей" для України у війні

Найближче "вікно можливостей" для України - це вивід російських військ з її території.

Про це міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

"Росія, звісно, може закінчити цю війну в будь-який час, вивівши всі свої війська з України. Тому, я думаю, це найближче "вікно можливостей". Якщо ми дивимося на це об'єктивно зараз, то не нам вирішувати, коли воно настане", - сказала Валтонен.

За її словами українська формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, є хорошою основою для закінчення війни, і Фінляндія підтримує її.

"І, звісно, якщо буде можливо одного дня організувати мирний саміт, то ми, звісно, стоїмо на боці України та готові надати всю можливу підтримку. Але така подія також повинна бути дуже добре організована і спланована. І, звісно, весь Захід стоїть на боці України", - додала міністр.

Заява президента Чехії про "вікно можливостей" для України

Нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що "вікно можливостей" України для досягнення військового прогресу на полі бою нібито "закриється до кінця цього року".

До того ж, на його думку, наступного року також знизиться готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї.

За словами Павела, це стане відправною точкою для початку переговорів.

Президент України Володимир Зеленський відповів на його заяву, наголосивши, що всі лідери країн НАТО запевнили, що будуть продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

А міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що "вікно можливостей" для України не закриється до перемоги.