Байден за "примерно 3 секунды" согласился на вступление Финляндии в НАТО, - NBC News

Президенту США Джо Байдену понадобилось "примерно три секунды", чтобы сказать "да", после запроса Финляндии на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Байдену понадобилось "примерно три секунды", чтобы сказать "да", когда президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил спросить о возможности присоединения страны к НАТО. Разговор состоялся после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году.

Американский президент во время сегодняшней встречи с финским президентом также рассказал, как он предупреждал российского диктатора Владимира Путина, что приведет НАТО к его порогу, "если Москва будет работать над ослаблением оборонного альянса".

"Возможно, вы помните, как я говорил вам, я сказал нашему другу на Востоке, что если он хочет финляндизации НАТО, он добьется натовизации Финляндии", - сказал Байден.

Байден в Финляндии

В Финляндии президент Байден встречается с президентом Финляндии и лидерами других Северной Европы, включая Швецию, Норвегию, Данию и Исландию.

Ожидается, что повестка дня визита будет включать обсуждение климатических изменений, сотрудничества в сфере безопасности и новых технологий, включая 5G и технологии искусственного интеллекта. Ключевыми темами во время визита в Хельсинки станут вопросы климата и чистая энергия.

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