В МИД Финляндии объяснили, почему Украина не может повторить финский путь вступления в НАТО

Финляндия смогла присоединиться к Альянсу беспрецедентно быстро - процесс занял меньше года. Но между Украиной и Финляндией существует некоторая разница.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр иностранных дел Финляндия Элина Валтонен.

Как отметила министр, "к счастью, Финляндия смогла оставаться независимой за последние 100 лет".

По ее словам, Финляндия должна были бороться против российской или по состоянию на тогда - советской агрессии, но, к счастью, смогла остаться суверенной и независимой.

"Поэтому нам удалось построить стабильное, устойчивое западное общество и иметь демократию более 100 лет", - добавила Валтонен.

Кроме того, есть другой аспект, касающийся вооруженных сил. "Конечно, мы всегда относились очень серьезно к нашей безопасности и инвестировали значительные средства в оборону. И с тех пор как мы стали членами Европейского Союза 30 лет назад, мы, конечно, не просто стали членами ЕС, мы очень тесно сотрудничаем в вопросах безопасности с нашей европейской семьей", - сказала глава МИД.

У Финляндии есть очень тесные оборонные соглашения и сотрудничество с ближайшими партнерами и тесное сотрудничество с НАТО. "Конечно, особенно за последние 10 лет мы очень приблизились к НАТО. И это помогло, поскольку наши военные силы были почти полностью совместимы с НАТО", - почеркнула Валтонен.

Вступление в НАТО

В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31 членом НАТО апреле 2023 года. Вступление Швеции затягивается из-за позиции Турции и Венгрии.

Президенту США Джо Байдену понадобилось "примерно три секунды", чтобы сказать "да", когда президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил спросить о возможности присоединения страны к НАТО. Разговор состоялся после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году.

В то же время Украину смогут принять в НАТО только после окончания войны с Россией. При этом от киевских властей требуют демократических реформ и реальной борьбы с коррупцией.