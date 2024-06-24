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МИД Финляндии о 15-м пакете санкций против РФ: работа начнется немедленно

Понедельник 24 июня 2024 11:11
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МИД Финляндии о 15-м пакете санкций против РФ: работа начнется немедленно Фото: глава МИД Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз начнет работу над 15-м пакетом санкций против России немедленно.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление перед саммитом Совета ЕС.

"Я рада за 14-й пакет санкций. И, да, переговоры длились долго. Но пакет санкций при этом очень широкий спектр. И, конечно, у всех стран есть свои точки зрения, которые надо было принять", - заявила она.

Она отметила, что работа над 15-м пакетом европейских санкций против России начнется немедленно.

"Я очень рада, что пакет уже есть, и, конечно, работа над следующим пакетом санкций начнется немедленно, поэтому я уверена, что тем временем мы сможем также обновить эти списки субъектов, к которым введены санкции", - отметила министр.

Санкции против России

ЕС постоянно наращивает санкционное давление на Россию с тех пор, как она совершила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Введение масштабных санкций, а именно 13 пакетов, оказало существенное влияние на российскую экономику, значительно ослабив ее потенциал и подорвав военную мощь страны.

24 июня Совет ЕС утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. Подробнее о нем - читайте в материале РБК-Украина.

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