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МЗС Фінляндії про 15-й пакет санкцій проти РФ: робота почнеться негайно

Понеділок 24 червня 2024 11:11
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МЗС Фінляндії про 15-й пакет санкцій проти РФ: робота почнеться негайно Фото: глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз почне роботу над 15-м пакетом санкцій проти Росії негайно.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її заяву перед самітом Ради ЄС.

"Я рада за 14-й пакет санкцій. І, так, переговори тривали довго. Але пакет санкцій при цьому дуже широкий спектр. І, звичайно, у всіх країн є свої точки зору, які треба було прийняти", - заявила вона.

Вона зазначила, що робота над 15-м пакетом європейських санкцій проти Росії розпочнеться негайно.

"Я дуже рада, що пакет уже є, і, звісно, робота над наступним пакетом санкцій почнеться негайно, тож я впевнена, що тим часом ми зможемо також оновити ці списки суб'єктів, до яких запроваджено санкції", - зазначила міністр.

Санкції проти Росії

ЄС постійно нарощує санкційний тиск на Росію відтоді, як вона здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Запровадження масштабних санкцій, а саме 13 пакетів, суттєво вплинуло на російську економіку, значно послабивши її потенціал і підірвавши військову міць країни.

24 червня Рада ЄС затвердила 14-й пакет антиросійських санкцій. Докладніше про нього - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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