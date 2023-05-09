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В МИД Британии не против помощи Китая в завершении войны в Украине, но есть условия

Фото: Джеймс Клеверли, глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия не будет критически относиться к помощи Китая в завершении войны России против Украины. Но для этого есть два основных условия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

По его словам, Запад не должен быть "собакой на сене" в вопросе помощи Китая для завершения войны. Министр напомнил, что сейчас известно о влиянии главы КНР Си Цзиньпина на российского диктатора Владимира Путина. Этим можно воспользоваться для выполнения того, о чем китайский лидер публично заявлял: суверенитет, территориальная целостность, неприменение ядерного оружия, отсутствие угрозы применения ядерного оружия.

Но, такую помощь от Китая могут принять только при определенных условиях, уточнил Клеверли.

"Если благодаря своему вмешательству он (Китай - ред.) сможет помочь восстановить суверенитет Украины и вывести российские войска из этой страны, я не буду относиться к этому критически", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами "украинского кризиса" и держать нейтралитет.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европейский Союз уменьшить свою зависимость от Китая, поскольку страна выступает в роли конкурента.

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