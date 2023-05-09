В МИД Британии не против помощи Китая в завершении войны в Украине, но есть условия

По его словам, Запад не должен быть "собакой на сене" в вопросе помощи Китая для завершения войны. Министр напомнил, что сейчас известно о влиянии главы КНР Си Цзиньпина на российского диктатора Владимира Путина. Этим можно воспользоваться для выполнения того, о чем китайский лидер публично заявлял: суверенитет, территориальная целостность, неприменение ядерного оружия, отсутствие угрозы применения ядерного оружия.

Но, такую помощь от Китая могут принять только при определенных условиях, уточнил Клеверли.

"Если благодаря своему вмешательству он (Китай - ред.) сможет помочь восстановить суверенитет Украины и вывести российские войска из этой страны, я не буду относиться к этому критически", - добавил глава МИД.