В Китае заявили, что будут держать нейтралитет по поводу российского вторжения в Украину

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами "украинского кризиса".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Его заявление является реакцией на слова министра иностранных дел Германии Анналины Бербок о том, что Китай может сыграть решающую роль в прекращении войны в Украине как постоянный член Совбеза ООН.

По словам Цинь Гана, Китай не будет ни "наблюдать за огнем с другого берега", ни "подливать масла в огонь".