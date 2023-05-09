ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Китае заявили, что будут держать нейтралитет по поводу российского вторжения в Украину

Новина українською →
Китай, Вторник 09 мая 2023 16:21
В Китае заявили, что будут держать нейтралитет по поводу российского вторжения в Украину Фото: в Китае заявили, что будут держать нейтралитет по поводу российского вторжения в Украину (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами "украинского кризиса".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Его заявление является реакцией на слова министра иностранных дел Германии Анналины Бербок о том, что Китай может сыграть решающую роль в прекращении войны в Украине как постоянный член Совбеза ООН.

По словам Цинь Гана, Китай не будет ни "наблюдать за огнем с другого берега", ни "подливать масла в огонь".

Стоит отметить, что к анцлеру Германии Олаф Шольц призвал Европейский Союз уменьшить свою зависимость от Китая, обвинив правительство в Пекине в том, что он все больше выступает в роли соперника и конкурента, а не партнера.

Напомним, в июне Европейский Союз пересмотрит и откалибрует стратегию по Китаю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Война России против Украины
NEWS
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне