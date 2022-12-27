МИД Болгарии вызвал посла России из-за дела против Грозева

Посла РФ Элеонору Митрофанову в первый рабочий день после праздников вызывает к себе МИД Болгарии, в связи с объявлением в российский розыск болгарского журналиста-расследователя Христа Грозева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOVA TV.
Также на встрече речь пойдет о запрете изучения болгарского языка в оккупированных Российской Федерацией областях Украины и изъятии портретов болгарских исторических деятелей.
Христо Грозев - болгарский медиаэксперт и медиаинвестор, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального.
Напомним,
Ранее мы сообщали, что министерство внутренних дел России объявило Христа Грозева в розыск.
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