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МИД Болгарии вызвал посла России из-за дела против Грозева

Фото: болгарский журналист-расследователь Христо Грозев (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Посла РФ Элеонору Митрофанову в первый рабочий день после праздников вызывает к себе МИД Болгарии, в связи с объявлением в российский розыск болгарского журналиста-расследователя Христа Грозева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOVA TV.

Также на встрече речь пойдет о запрете изучения болгарского языка в оккупированных Российской Федерацией областях Украины и изъятии портретов болгарских исторических деятелей.

Христо Грозев - болгарский медиаэксперт и медиаинвестор, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального.

Напомним,

Ранее мы сообщали, что министерство внутренних дел России объявило Христа Грозева в розыск.

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