МЗС Болгарії викликало посла Росії через справу проти Грозєва

Посла РФ Елеонору Митрофанову у перший робочий день після свят викликає до себе МЗС Болгарії, у зв'язку з оголошенням у російский розшук болгарського журналіста-розслідувача Христа Грозєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOVA TV.
Також на зустрічі йтиметься про заборону вивчення болгарської мови в окупованих Російською Федерацією областях України та вилучення портретів болгарських історичних діячів.
Христо Грозєв - болгарський медіаексперт і медіаінвестор, журналіст-розслідувач видання Bellingcat, один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального.
Нагадаємо,
Раніше ми повідомляли, що міністерство внутрішніх справ Росії оголосило Христа Грозєва в розшук.
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