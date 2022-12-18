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В МИД Бельгии призвали сограждан покинуть Иран: названы причины

Фото: в МИД Бельгии призвали сограждан покинуть Иран (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

МИД Бельгии рекомендовало своим гражданам как можно быстрее покинуть Иран из-за "порочного правосудия", а также риска произвольных задержаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Возможности посольства Бельгии в Тегеране по предоставлению консульской защиты гражданам, арестованным или задержанным в Иране, ограничены. Более того, посещение консульства не разрешено в случае наличия двойного гражданства, поскольку власти Ирана его не признают", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Бельгийцам также рекомендуют воздержаться от поездок в Иран по любой причине.

"Недавно гражданин Бельгии и несколько других жителей западных стран были произвольно арестованы и в настоящее время находятся в заключении в Иране",— уточняется на сайте МИДа.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела новые санкции против высокопоставленных лиц из Ирана и России в связи с агрессией против Украины.

Как известно, парламент Иран призвал судебную власть "сурово наказать" всех задержанных граждан, которые участвовали в антиправительственных протестах. Законодатели назвали протестующих "muharib", что в шариат означает "враг Бога" и карается смертной казнью.

Уже через неделю после призывов депутатов суд в Тегеране приговорили к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини.

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