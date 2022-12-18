В МИД Бельгии призвали сограждан покинуть Иран: названы причины

"Возможности посольства Бельгии в Тегеране по предоставлению консульской защиты гражданам, арестованным или задержанным в Иране, ограничены. Более того, посещение консульства не разрешено в случае наличия двойного гражданства, поскольку власти Ирана его не признают", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Бельгийцам также рекомендуют воздержаться от поездок в Иран по любой причине.

"Недавно гражданин Бельгии и несколько других жителей западных стран были произвольно арестованы и в настоящее время находятся в заключении в Иране",— уточняется на сайте МИДа.