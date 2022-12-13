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Великобритания ввела новые санкции против российских и иранских деятелей

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Вторник 13 декабря 2022 13:17
Великобритания ввела новые санкции против российских и иранских деятелей Фото: министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания ввела новые санкции против высокопоставленных лиц из Ирана и России в связи с агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли осудил использование Россией иранских беспилотников для нанесения ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Клевели отметил, что плохие соглашения Ирана и России угрожают глобальной безопасности.

"Мы привлекаем их отчаянный альянс к ответственности. Соединенное Королевство только наложило санкции на высокопоставленных российских и иранских деятелей в ответ на отвратительные удары по гражданским целям", - добавил министр.

Напомним, 9 декабря Британия вновь расширила санкции против РФ и Ирана, добавив в список ограничений ряд российских силовиков и иранских чиновников.

Кроме того, в конце ноября Британия ввела санкции против 20 российских чиновников, которые способствовали и обеспечивали мобилизацию в РФ.

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