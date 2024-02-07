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На Мюнхенскую конференцию по безопасности не приглашали чиновников РФ и Ирана

Фото: на Мюнхенскую конференцию по безопасности не приглашали чиновников РФ и Ирана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля, не приглашали на мероприятие российских и иранских чиновников.

Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристофер Хойсген, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, представители властей Ирана и России не были приглашены, поскольку не проявили серьезного интереса к переговорам. Однако иранские и российские неправительственные организации получили приглашения. 

Он также ожидает присутствия высокопоставленных китайских чиновников. В прошлом году мероприятие посетил высокопоставленный дипломат Ван И.

Хойсген отметил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обсудят войну России против Украины и операцию Израиля в Секторе Газа. 

Также он выразил надежду,  участники затронут те конфликты, которым уделяется меньше внимания, но которые вызывают серьезные гуманитарные кризисы, такие как 10-месячная война в Судане, в результате которой миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

Мюнхенская конференция по безопасности

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году пройдет с 16 по 18 февраля. 

Это ежегодная международная конференция, которая проводится в Мюнхене. В ее ходе политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности. При этом они не соблюдают дипломатические и протокольные требования. 

Мероприятие является самой большой в мире конференцией, которая посвящена вопросам безопасности. 

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию и посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности.

 

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Российская ФедерацияИранМюнхенская конференция по безопасностиВойна России против Украины