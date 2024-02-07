На Мюнхенську безпекову конференцію не запрошували чиновників РФ та Ірану

За його словами, представники влади Ірану та Росії не були запрошені, оскільки не виявили серйозного інтересу до переговорів. Проте іранські та російські неурядові організації отримали запрошення.

Він також очікує на присутність високопоставлених китайських чиновників. Минулого року захід відвідав високопоставлений дипломат Ван І.

Хойсген зазначив, що під час Мюнхенської безпекової конференції обговорять війну Росії проти України та операцію Ізраїлю у Секторі Газа.

Також він висловив сподівання, що учасники торкнуться тих конфліктів, яким приділяється менше уваги, але які викликають серйозні гуманітарні кризи, такі як 10-місячна війна в Судані, внаслідок якої мільйони людей були змушені залишити свої будинки.

Мюнхенська конференція з безпеки

Нагадаємо, Мюнхенська безпекова конференція цього року пройде з 16 по 18 лютого.

Це щорічна міжнародна конференція, що проводиться у Мюнхені. У її ході політики, військові та представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки. При цьому вони не дотримуються дипломатичних та протокольних вимог.

Захід є найбільшою у світі конференцією, присвяченою питанням безпеки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини та відвідає Мюнхенську безпекову конференцію.