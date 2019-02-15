Мюнхенська конференція з безпеки офіційно почалася

Ішингер дав старт 55-й Мюнхенській конференції з безпеки

В Мюнхене (Германия) официально началась ежегодная конференция по безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу форума в Twitter.

В частности, конференция стартовала со вступительного слова главы форума Вольфганга Ишингера и министров обороны Германии и Великобритании Урсулы фон дер Ляйен и Гэвина Уильямсона. Ишингер сформулировал цель нынешней конференции как выработка стратегии, чтобы не потерять способность влиять на мировые дела.

"Недостаточно просто сидеть и ждать, пока затяжные конфликты по-прежнему наносят ущерб перспективам будущих поколений во всем мире. И недостаточно просто сидеть и молиться о том, чтобы наихудшее обошло нас стороной", - подчеркнул он.

Он также добавил, что выходные в Мюнхене будут полны дебатов.

"Все проблемы безопасности, с которыми мы столкнемся в этот уик-энд - от региональных конфликтов и гонок вооружений до изменения климата или транснациональной организованной преступности - созданы человеком. Они могут и должны быть решены нами", - сказал Ишингер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности проведет ряд двусторонних встреч.

Позже стало известно, что он точно проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.