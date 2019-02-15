Порошенко і Столтенберг проведуть зустріч у рамках Мюнхенської конференції

Фото: Петро Порошенко і Йенс Столтенберг (прес-служба президента України)

Також Столтенберг проведе зустріч з Ангелою Меркель, Майком Пенссом, Ашрафом Гані та Сергієм Лавровим

Президент України Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг проведуть зустріч в рамках 55-ї Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

У прес-релізі наголошується, що Столтенберг зустрінеться з кількома лідерами, в тому числі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, віце-президентом США Майком Пенсом, президентом України Петром Порошенком, президентом Афганістану Ашрафом Гані і російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, Петро Порошенко 15-16 лютого здійснить робочий візит в Німеччину для участі в ювілейної 55-й Мюнхенській конференції з безпеки. Зокрема, Порошенко виступить в рамках сесії на тему "Безпека в східній Європі", а також проведе низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами і керівниками міжнародних організацій.

Додамо, що на конференції високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні зустрілася сьогодні з державним секретарем США Майклом Помпео. Помпео і Могеріні обговорили ситуацію в Україні, а також співробітництво між ЄС і США на Західних Балканах.