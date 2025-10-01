RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Мюнхене прогремела серия взрывов: есть погибший и раненые

Фото: в Мюнхене прогремела серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Мюнхене прогремело несколько взрывов, в результате которых один человек погиб. Также зафиксирована стрельба, полиция проводит операцию в одном из районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и Twitter полиции Мюнхена.

"Сейчас мы проводим операцию в районе Лерхенау совместно с пожарной службой. Ожидаются значительные перебои с движением транспорта. Пожалуйста, избегайте этого района", - говорится в сообщении полиции Мюнхена.

По данным Bild, на севере Мюнхена проводится масштабная операция с участием полиции и пожарных. На месте происшествия ночью и рано утром произошло несколько взрывов, а также раздавались выстрелы.

Впоследствии на месте было обнаружено тело мужчины и человека с огнестрельными ранениями. На месте также работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, точные обстоятельства случившегося пока неизвестны.

 

Взрывы в Германии

Напомним, ранее в немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. Двое сотрудников получили серьезные ранения.

Согласно предварительной информации, происшествие случилось на территории оборонного предприятия Diehl Defense, которая, в свою очередь, имеет две дочерние компании в Тройсдорфе.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Германии произошел взрыв на химзаводе. В результате инцидента ранения получили 14 человек.

