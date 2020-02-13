У Мюнхені США піднімуть питання протидії російській агресії в Україні

Під час Мюнхенської конференції безпеки делегація США має намір провести переговори із ключовими союзниками і партнерами щодо координації глобальних викликів, включаючи необхідність протидії російській агресії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США

Американську делегацію на переговорах представлятиме керівник бюро з питань Європи і Євразії Держдепартаменту США посол Філіп Рікер.

Він також приєднається до роботи державного секретаря США Майкла Помпео під час заходів на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Після Мюнхена Рікер вирушить з візитами до Парижа й Брюсселя. Там він зокрема говоритиме про зміцнення трансатлантичних відносин для подолання проблем безпеки у всьому світі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також візьме участь в Мюнхенській конференції з безпеки 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що міністри України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести зустріч у нормандському форматі на полях MSC2020. Він також додав, що міністерські зустрічі не повинні замінювати повноцінний саміт, на який покладаються великі надії.