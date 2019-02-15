У Мюнхені відкривається щорічна безпекова конференція

Україну на конференції представить президент Петро Порошенко

Сегодня, 15 февраля 2019 года, в Германии открывается ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Ожидается, что Украину на ней представит президент Петр Порошенко.

Отметим, в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности примут участие лидеры около 40 государств, еще 100 стран будут представлены на уровне министров. Работа форума продлится до 17 февраля. США представят вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Российскую Федерацию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Целью нынешней юбилейной конференции заявлены развитие международного сотрудничества в обеспечении мира и поиск путей невоенного урегулирования конфликтов. В числе центральных вопросов, которые будут обсуждаться, отношения Европы и США в рамках трансатлантического сотрудничества, а также вопросы Украины, Венесуэлы и Сирии.

Кроме того, участники обсудят проект газопровода "Северный поток-2", который сейчас проходит темой №1 в сфере энергетической безопасности в Европе и, прежде всего, в Германии. На прошлой неделе из-за разногласий с Берлином по данному вопросу от участия в форуме отказался президент Франции Эммануэль Макрон.

Первая такая конференция прошла еще в 1963 году, ее участниками были только страны-члены НАТО. С 1992 года к заседаниям подключились делегации европейских стран, которые не входят в альянс.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что представит на конференции факты вмешательства России в президентские выборы 2019 года. По его словам, на выборах украинская сторона может столкнуться с реваншизмом и вмешательством РФ в избирательный процесс.

"Часть информации о вмешательстве России я обнародую на Мюнхенском форуме по безопасности", - заявил Порошенко.

Кроме того, в МИД Украины заявили, что на Мюнхенской конференции будет обсуждаться свобода судоходства в Черном море. Ожидается, что представители Украины проведут ряд встреч с американской стороной и европейскими партнерами.