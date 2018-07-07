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Адвокати Трампа назвали умову його добровільної явки на допит до спецпрокурора Мюллера

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 08:20
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)

Мюллер повинен довести, що у нього є підстави підозрювати Трампа в порушенні закону, заявив адвокат

Президент США Дональд Трамп може добровільно з'явитися на допит до спецпрокурора Роберту Мюллеру, який розслідує звинувачення у змові команди президента з Росією. Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на адвоката президента США Рудольфа Джуліані.

Трамп може добровільно з'явиться при виконанні головної умови, проте шанси на це стають все більш примарними.

За словами адвоката, Мюллер повинен спочатку довести, що у нього є підстави підозрювати президента в порушенні закону.

"Якщо вони зможуть прийти до нас і пред'явити підстави, і якщо це буде легітимно, і вони щось знайдуть, ми можемо, виходячи з цього, оцінити їх об'єктивність", - повідомив адвокат.

Зазначимо, що Трамп закликав спецпрокурора скласти запит і написати звіт по справі. При цьому Джуліані уточнив, що адвокати Трампа планують написати своє власне резюме по цій справі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мюллер на зустрічі з адвокатами Трампа в березні заявив, що направить повістку в суд для Трампа, якщо він відмовиться поговорити з слідчими.

 

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Теги публікації: Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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